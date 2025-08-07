Team India next Test Series: ಜೂ.20 ರಿಂದ ಆ. 4ರ ವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ - ಆ್ಯಂಡ್ರಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-2 ರಿಂದ ಸಮಬಲಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಣಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.
ಅದರಲ್ಲೂ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೂ ಫಿಲಂಗಳಂತೆ ಥ್ರಿಲ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹರಿಣ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 ರಿಂದ 06 - ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 14 - ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೆಹಲಿ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 8 ರವರೆಗೆ)
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನ.14 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ - ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 18 - ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 26 - ಬಾರಾಬತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಗುವಾಹಟಿ
WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್: ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2025-27 WTC ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲುವು, 2 ಸೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 28 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು 46.67 ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ 43.33 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿದ್ದು 2 ಗೆಲುವು, 2 ಸೋಲು ಮತ್ತು 1 ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆಸೀಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 66.66 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಒಂದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಟಾಪ್-2 ರಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ WTC ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.