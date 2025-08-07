Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗಾ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ? - TEAM INDIA NEXT TEST SERIES

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Team India Next Test Series (Image Source: AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read

Team India next Test Series: ಜೂ.20 ರಿಂದ ಆ. 4ರ ವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ - ಆ್ಯಂಡ್ರಸನ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಆಡಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು ಐದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-2 ರಿಂದ ಸಮಬಲಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಣಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್​ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.

ಅದರಲ್ಲೂ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವೂ ಫಿಲಂಗಳಂತೆ ಥ್ರಿಲ್​ ನೀಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ? ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹರಿಣ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ

ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 ರಿಂದ 06 - ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 14 - ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೆಹಲಿ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 8 ರವರೆಗೆ)
ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡಿಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 19 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನ.14 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ - ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 18 - ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 26 - ಬಾರಾಬತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಗುವಾಹಟಿ

WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್: ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2025-27 WTC ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲುವು, 2 ಸೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 28 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು 46.67 ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ 43.33 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿದ್ದು 2 ಗೆಲುವು, 2 ಸೋಲು ಮತ್ತು 1 ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್​ ನಿಂದಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆಸೀಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 66.66 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಒಂದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಟಾಪ್-2 ರಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ WTC ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Team India next Test Series: ಜೂ.20 ರಿಂದ ಆ. 4ರ ವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ - ಆ್ಯಂಡ್ರಸನ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಆಡಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು ಐದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-2 ರಿಂದ ಸಮಬಲಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಣಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್​ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.

ಅದರಲ್ಲೂ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವೂ ಫಿಲಂಗಳಂತೆ ಥ್ರಿಲ್​ ನೀಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ? ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹರಿಣ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ

ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 ರಿಂದ 06 - ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 14 - ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದೆಹಲಿ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 8 ರವರೆಗೆ)
ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡಿಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 19 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನ.14 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ - ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 18 - ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 26 - ಬಾರಾಬತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಗುವಾಹಟಿ

WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್: ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2025-27 WTC ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲುವು, 2 ಸೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 28 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು 46.67 ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ 43.33 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿದ್ದು 2 ಗೆಲುವು, 2 ಸೋಲು ಮತ್ತು 1 ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್​ ನಿಂದಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆಸೀಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 66.66 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ, ಒಂದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಟಾಪ್-2 ರಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ WTC ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

TEAM INDIA NEXT TEST SERIESINDIA NEXT TEST SERIESINDIA UPCOMING MATCH SCHEDULESಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿTEAM INDIA NEXT TEST SERIES

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಜನ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಾತ್ರ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಮಾವುತರಿಗೆ ₹2.04 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಒಂದು ಕೊಠಡಿ, 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಓದಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ: ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಿಂದ ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಸಿಗಲ್ವಾ?​: ಇಲ್ಲಿದೆ Fact Check

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.