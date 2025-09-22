ETV Bharat / sports

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

Asia cup India Record: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸೂಪರ್​ 4ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಭಾರತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದ 172 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.

ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಚೇಸ್: ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 171 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 172 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ​ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 9.4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತು. ಆವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಭಾರತ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೇ, ಫಹೀಮ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ರೌಫ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ (0) ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 13 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಕೋರ್ 126/3 ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (13 ರನ್) ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಆದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (30 ರನ್) ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 8 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್​ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ​​ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.

ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗ್​ ಚೇಸ್: ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆ 148 ರನ್‌ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇದು 2022ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂಪರ್​ 4ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 28ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

