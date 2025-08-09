Essay Contest 2025

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು! ಈ ಹಬ್ಬ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ? ರಾಖಿ ಎಂದರೇನು? - RAKSHA BANDHAN 2025

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಾಕ್ಷ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಾಕ್ಷ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮರ್​ ಯಾದವ್​ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಣೆ (Image Source: Screen Grab @CricCrazyJohns)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 1:54 PM IST

ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಶೂಟರ್ ಮನು ಭಾಕರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಇಂದ್ರನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಬಳಿಕ ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ಶಚಿದೇವಿ ಶ್ರೀಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವು ಇಂದ್ರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶಚಿದೇವಿ ವಿಷ್ಟುವಿನ ಕೈಗೆ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ದ್ರೌಪದಿ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಅಂಚನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದುಶ್ಶಾಸನನಿಂದಲೂ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಇದೇ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಖಿ ಎಂದರೇನು?: ರಾಖಿ ಎಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ, ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲೆಂದ ಹಾರೈಸಿ ಬಲ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ದಾರ (ರಾಖಿ)ವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರರು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

