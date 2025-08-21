ETV Bharat / sports

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​, ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​: ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು? - SHUBMAN GILL VS HARMANPREET KAUR

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್​ ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ನೋಡೋಣ.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್,​ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ (Image Source: AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 3:59 PM IST

Shubman Gill Harmanpreet Kaur: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್​ ಬೇರಾವುದೇ ಆಟಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್​, ಟಿ20, ಏಕದಿನ ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಜನ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರೂ ಸಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್ ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಳಿಕೆ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ, ಅವರ ಆದಾಯ 5ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಮಂಡಳಿ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(IPL), ಎಂಡಾರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಇತರೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು.

ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಗಳಿಕೆ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರು. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಎಂಬುದು ಅಂದಾಜು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೌರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿಲ್ vs ಕೌರ್: ಗಿಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ ಲೀಗ್‌ಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೌರ್ ಆದಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ಆದಾಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ.

