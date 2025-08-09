17 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದ 28ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ವಿಶೇಷತೆ ಪದೆಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಓಮನ್, ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಟೂರ್ನಿಯ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರಲಿದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಏಷ್ಯಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೇಯೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
Captain Suryakumar Yadav has started batting practice for Asia Cup. 🇮🇳— Tanuj (@ImTanujSingh) August 8, 2025
- Good News for Indian Cricket..!!! pic.twitter.com/sZSnagb2wN
ಸೂರ್ಯ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ: ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 249 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 83 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 38,21ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2598 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 4 ಶತಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 146 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 166 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸ್ಕೈ 35ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4311 ರನ್ ಕಲೆಹಾದ್ದಾರೆ. 29 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 2 ಶತಕಗಳ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. 168 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಫೇಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್, ದುಬೈ
- 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 - ಯುಎಇ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ
- 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ, ದುಬೈ
- 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
- 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
- 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
- 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಭಾರತ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ
ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಬಿ1 vs ಬಿ2, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - A1 vs A2, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 - A1 vs B2, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 - A2 vs B2, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - A1 vs B1, ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಫೈನಲ್, ದುಬೈ
