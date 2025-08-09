Essay Contest 2025

ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​! ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ 300 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್..!​

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಹಿನ್ನಲೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Team India Players (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 10:39 AM IST

17 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದ 28ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ವಿಶೇಷತೆ ಪದೆಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಹಾಂಗ್​ಕಾಂಗ್​, ಓಮನ್​, ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ.

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಭಾರತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಟೂರ್ನಿಯ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರಲಿದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಏಷ್ಯಕ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೇಯೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ: ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 249 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 83 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 38,21ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2598 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 4 ಶತಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 146 ಸಿಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (Image Source: IANS)

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ 166 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸ್ಕೈ 35ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4311 ರನ್​ ಕಲೆಹಾದ್ದಾರೆ. 29 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 2 ಶತಕಗಳ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. 168 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ ಫೇಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ​ ಕೊನೆಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್, ದುಬೈ
  • 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 - ಯುಎಇ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ, ದುಬೈ
  • 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಭಾರತ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಬಿ1 vs ಬಿ2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - A1 vs A2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 - A1 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 - A2 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - A1 vs B1, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಫೈನಲ್, ದುಬೈ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ಧಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್

