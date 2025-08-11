ETV Bharat / sports

ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ - SYDNEY FRANCIS BARNES

ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಬೌಲರ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.

ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಬೌಲರ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ (Image Source: AP)
August 11, 2025

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ರಸನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 20ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 4ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ 2-2 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಅರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 23 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿರುವ ಬೌಲರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ​ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್!

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವುದು ಸಹಜ ಆದರೇ ಇಲ್ಲೋಬ್ಬ ಬೌಲರ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ದಾಖಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಬೌಲರ್​ ಸಿಡ್ನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 1901 ಮತ್ತು 1914ರ ನಡುವಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ​27 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 16.43ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 189 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 103 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇವರ ಬೆಸ್ಟ್​ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿದ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ 7 ಬಾರಿ 10 ವಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು 24 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ​: ಸಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ತಮ್ಮ​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 1913/14ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಬಾರ್ನ್ಸ್​ 226 ಓರ್​ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 56 ಮೇಡನ್​ ಓವರ್​ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಒಟ್ಟು 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 10.93ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 49 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 10 ವಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು 7 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.

Sydney Francis Barnes
Sydney Francis Barnes (Image Source: Getty Image)

ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​​ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್​ ಜೆಸಿ ಲೇಕರ್​ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 9.60ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 46 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ 10 ವಿಕೆಟ್​, 4 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ .

ಸಿವಿ ಗ್ರಿಮ್ಮೆಟ್​: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ CV ಗ್ರಿಮ್ಮೆಟ್​ ಸಹ ಈಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 1935/36ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 14.59ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 44 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಸ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಿಎಸ್​ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿದೆ. ಅವರು 1972/73ರ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 18.91ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 35 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

