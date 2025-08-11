ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ರಸನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 20ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ 2-2 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಅರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 23 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್!
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವುದು ಸಹಜ ಆದರೇ ಇಲ್ಲೋಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ದಾಖಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಸಿಡ್ನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 1901 ಮತ್ತು 1914ರ ನಡುವಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ 27 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 16.43ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 189 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 103 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿದ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ 7 ಬಾರಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು 24 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಸಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 1913/14ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಬಾರ್ನ್ಸ್ 226 ಓರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 56 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಒಟ್ಟು 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 10.93ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 49 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು 7 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಜೆಸಿ ಲೇಕರ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 9.60ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 46 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ 10 ವಿಕೆಟ್, 4 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ .
ಸಿವಿ ಗ್ರಿಮ್ಮೆಟ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ CV ಗ್ರಿಮ್ಮೆಟ್ ಸಹ ಈಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 1935/36ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 14.59ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 44 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಿಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿದೆ. ಅವರು 1972/73ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 18.91ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 35 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
