'ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ': ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​

Suryakumar Yadav Speech: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದಾವ್​ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 9:51 AM IST

Suryakumar Yadav Speech: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಜಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ಗಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ‘ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೀರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವು. ನಾವು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತದ ಮುಂದೆ 128 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (40) ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ (33) ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ತಂಡವು ಸುಮಾರು 50 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ 25 ಎಸೆತಗಳು ಮತ್ತು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

