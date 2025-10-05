ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಕುರಿತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಕುರಿತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2025 at 2:26 PM IST
ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
JITO ಕನೆಕ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ, ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, "ನಾನು ವಿರಾಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ಸಹ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸದಾ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ, "ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಯುವಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಂಬ ಬೇಧಭಾವವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಸೂರ್ಯ ಭಾರತ ಪರ ಇದುವರೆಗೆ 90 T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 37 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 164 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 2,670 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 21 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 37 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ODI ನಲ್ಲಿ 773 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
