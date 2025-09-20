ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಾರದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್: ಕಾರಣ ಏನು ?
ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 8 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಾರದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 20, 2025 at 1:41 PM IST
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಓಮಾನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 21 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಾರದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಏತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯ್ತು. ಆ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತು.
ನಂತರ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. ತಂಡದ ಪರ 10 ಜನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೇ ಸೂರ್ಯ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಾರದೆ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು?: ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸೂರ್ಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಾರದೇ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ, "ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಯದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯ ಓಮನ್ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಓಮನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 21 ರನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಓಮನ್ನ ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಓಮಾನ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತಾದರೂ 167 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಂಡ 21 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಆಮಿರ್ ಕಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ ಓಮನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 4ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
