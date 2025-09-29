ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಮೃತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2025 at 12:08 PM IST
ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದರ್ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸರಣಿಯ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಮೃತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತು. ನಂತರ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಚಿವ ಮೆಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸದ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
#WATCH | Mumbai | BCCI Secretary Devajit Saikia says, " we have decided not to take the #AsiaCup2025 trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leaders of Pakistan. So we decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take… pic.twitter.com/ZdFy57obrM— ANI (@ANI) September 28, 2025
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ, "ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಆದ ಕಾರಣ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಭಾರತದ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
When the game is done, only the champions will be remembered and not the picture of a 🏆 pic.twitter.com/0MbnoYABE3— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025
ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, "ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ನಾವು ಅರ್ಹರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ಟ್ರೋಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನನ್ನ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ 14 ಜನರು, ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಟ್ರೋಫಿಗಳು. ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ನಿಜವಾದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಇವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
I have decided to donate my match fees from this tournament to support our Armed Forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You always remain in my thoughts 🙏🏽— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025
Jai Hind 🇮🇳
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯದ ವೇತನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
