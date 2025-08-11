Asia Cup 2025 Team India: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅದೇ ತಿಂಗಳು 28ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಎಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲವಾಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವೂ. ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಓಮನ್, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಸೆ. 10 ರಂದ ಯುಎಇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೆ.14 ರಂದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ: ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿ 20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರ್ನಿಯಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ NCA ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಫಿಸಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಸೂರ್ಯ NCA ಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಎರಡು ದಿನ NCAಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರವೆ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಹ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ NCAಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಲ್: ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಲೀಯರ್ ಮಾಡಿದರೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಲ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಿ20 ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗಿಲ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಪಟ್ಟ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಈಹಿನ್ನೆಲೆ ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಾಯಕತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
