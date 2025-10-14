ETV Bharat / sports

ಇಂದು ಭಾರತ - ಪಾಕ್ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್​ ಪಂದ್ಯ; 'ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್'​​ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ?

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವಾಯ್ತು ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ​

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯ (IANS)
Ind vs Pak Hockey: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಖ್​ ​ನಿಲುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಹಾಕಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಖ್​ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ.

ಹೌದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವಾಯ್ತು ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಫ್ ಜೊಹೋರ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜೊಹೋರ್ ಬಹ್ರುವಿನ ತಮನ್ ದಯಾ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಇಂದಿನ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಖ್​ ನೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ​ ಕೋಚ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅ.18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ 3-2 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 4-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಪಿಆರ್ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಿಯಮ: ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರು ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ, 2013, 2014 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು 2012, 2015, 2018 ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಕೊಂಡಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡ 2011ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 2013 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2015 ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು

  • ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸಂಜೆ 6:05
  • ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15: ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಂಜೆ 6:05
  • ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17: ಭಾರತ vs ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:35

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಕ್ಲೀನ್​ ಸ್ವೀಪ್​ ಮಾಡಿ 2-0 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

