ETV Bharat / sports

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನಿಧನ, ತಂದೆ ವಿಶೇಷಚೇತನ; ಕಡು ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಛಲಗಾರ್ತಿ - SUCCESS STORY OF RASHMITA SAHU

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟಗಳುನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಗೆಲುವಿನ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್​ ರಶ್ಮಿತಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಿದು.

ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು
ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read

ಸಾಧನೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಚಂದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ.

ಬದುಕು ಎಂದರೇ ಹಾಗೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದಾರಿ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ನೋವು, ನಲಿವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದುವೇ ಜೀವನ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದುಕೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿನ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನಾದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು
ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು (ETV Bharat)

ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಈ ಛಲಗಾರ್ತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನ್​ ಕಿ ಬಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಒಡಿಶಾದ 23 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿತಾ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು
ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು (ETV Bharat)

ರಶ್ಮಿತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2002ರಲ್ಲಿ ಕಟಕ್‌ನ ಚೌದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಶ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಮೀನುಗಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆ 2011ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಶ್ಮಿತಾ ಮತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಶ್ಮಿತಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್​ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಇಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿತಾ ಒಂದು ದಿನ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರು ತಾನು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ದೋಣಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಜಗತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (SAI) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.

ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು
ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು (ETV Bharat)

ತಮ್ಮೂರಿನ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಶ್ಮಿತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಫರ್ಧೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದರೂ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಯ್ತು. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿ ಆಗಿ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

41 ಪದಕ ಗೆದ್ದ ರಶ್ಮಿತಾ: ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವೆರೆಗೂ 41 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿತಾ "ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 13 ಚಿನ್ನ, 14 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 14 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 41 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪದಕಗಳು ನನಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನೀಡಿತು. ಇದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ರಶ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನ್​ ಕಿ ಬಾತ್​ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿತಾ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದಕಗಳು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟವರಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ತಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿತಾ ನಿದರ್ಶನ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮರಳಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ: ಈ ದೇಶದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜು

ಸಾಧನೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಚಂದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ.

ಬದುಕು ಎಂದರೇ ಹಾಗೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದಾರಿ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ನೋವು, ನಲಿವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದುವೇ ಜೀವನ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದುಕೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿನ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನಾದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು
ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು (ETV Bharat)

ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಈ ಛಲಗಾರ್ತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನ್​ ಕಿ ಬಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಒಡಿಶಾದ 23 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿತಾ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು
ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು (ETV Bharat)

ರಶ್ಮಿತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2002ರಲ್ಲಿ ಕಟಕ್‌ನ ಚೌದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಶ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಮೀನುಗಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆ 2011ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಶ್ಮಿತಾ ಮತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಶ್ಮಿತಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದಿಢೀರ್​ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಇಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿತಾ ಒಂದು ದಿನ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರು ತಾನು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ದೋಣಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಜಗತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (SAI) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.

ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು
ರಶ್ಮಿತಾ ಸಾಹು (ETV Bharat)

ತಮ್ಮೂರಿನ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಶ್ಮಿತಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಫರ್ಧೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದರೂ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಯ್ತು. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿ ಆಗಿ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

41 ಪದಕ ಗೆದ್ದ ರಶ್ಮಿತಾ: ಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವೆರೆಗೂ 41 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿತಾ "ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 13 ಚಿನ್ನ, 14 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 14 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 41 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪದಕಗಳು ನನಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನೀಡಿತು. ಇದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ರಶ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನ್​ ಕಿ ಬಾತ್​ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿತಾ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದಕಗಳು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟವರಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ತಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿತಾ ನಿದರ್ಶನ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 41ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮರಳಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ: ಈ ದೇಶದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜು

For All Latest Updates

TAGGED:

CANOEIST RASHMITA SAHUPM MODI MAN KI BAATಕ್ಯಾನೋಯಿಸ್ಟ್​ ರಶ್ಮಿತಾSUCCESS STORYSUCCESS STORY OF RASHMITA SAHU

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಎಸ್​ಬಿಐ ವರದಿ

'ಈ ಪವರ್​​​ಫುಲ್​ ರೋಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ': ಅನುಷ್ಕಾ 'ಘಾಟಿ'ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​ಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ

ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಅನ್ನದಾತ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​​​​ ಮೂಲಕ 4 ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.