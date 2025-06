ETV Bharat / sports

21 ಸಾವಿರ ರನ್, 286ಕ್ಕೂ ​ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್:​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ - PLANE CRASH CRICKETER DEATH

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( Photo Credit: ETV Bharat Graphics )

By ETV Bharat Sports Team Published : June 17, 2025 at 10:24 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 10:35 AM IST 1 Min Read

Plane Crash Cricketer Death: ಜೂನ್​ 12ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಲಂಡನ್​ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ (AI 171) ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8​ ಡ್ರೀಮ್​ಲೈನರ್​ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2002ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರೋನಿಯೆ (Hansie Cronje) 2002ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದರು. 1992 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವರು, ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರೋನಿಯೆ (Photo credit: Getty Image)

Plane Crash Cricketer Death: ಜೂನ್​ 12ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಿಂದ ಲಂಡನ್​ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ (AI 171) ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8​ ಡ್ರೀಮ್​ಲೈನರ್​ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2002ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರೋನಿಯೆ (Hansie Cronje) 2002ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದರು. 1992 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇವರು, ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರೋನಿಯೆ (Photo credit: Getty Image) 1998ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರೋನಿಯೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೋನಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಮ್ಯಾಚ್​ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್​ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಬೀತಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಬಳಿಕ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ಜೂನ್ 1, 2002ರಂದು ಕ್ರೋನಿಯೆ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಿಂದ ಜಾರ್ಜ್‌ಯಾಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಔಟೆನಿಕ್ವಾ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋನಿಯೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಹ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರೋನಿಯೆ (Photo credit: Getty Image) ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ದಾಖಲೆ: ಕ್ರೋನಿಯೆ 27 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 99 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. 1998 ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ (ಆಗ ಐಸಿಸಿ ನಾಕೌಟ್) ಗೆದ್ದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೋಟೀಸ್ ತಂಡವು ಕ್ರೋನಿಯೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 68 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 188 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್, 8 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 9,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 21,965 ರನ್, ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 286ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೋಕರ್ಸ್​ TO ಚಾಂಪಿಯನ್​: ನತದೃಷ್ಟ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಳಚಿಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ; ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೀಪ ಎಡವಿದ್ದೆಷ್ಟು?

Last Updated : June 17, 2025 at 10:35 AM IST