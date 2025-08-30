SL vs ZIM ODI Match: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು 2 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 3 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೌಲರ್ ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಪಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (76 ರನ್), ಜನಿಥ್ ಲಿಯಾಂಗೆ (70*) ಮತ್ತು ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ (57) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 296 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ 200 ರನ್ ಒಳಗಡೆ ಔಟಾಗಲಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಎಡವಿತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ 10 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಂಡ ಸತತ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬೆನ್ ಕರ್ರನ್ (70), ನಾಯಕ ಸೀನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ (57), ಸಿಕಂದರ್ ರಝಾ (92) ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಮುನ್ಯಾಂಗ್ (43*) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
Dilshan Madushanka took a hat-trick in the 1st ODI against Zimbabwe played in Harare.— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) August 29, 2025
Congratulations 🇱🇰 pic.twitter.com/w6z0kdlIOh
ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಧುಶಂಕ: ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆಲುವಿಗೆ 10 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮಧುಶಂಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಮಿಂಡಾ ವಾಸ್ (ಕೊಲಂಬೊ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2001), ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ (ಗಾಲೆ, ಜುಲೈ 2, 2017), ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 8ನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
DILSHAN MADUSHANKA TOOK A HAT-TRICK IN THE FINAL OVER 🔥 pic.twitter.com/5g0p8JjJ96— DK Rajpurohit 🇮🇳 (@DeviSin61134860) August 29, 2025
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ಚಮಿಂಡಾ ವಾಸ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2001), vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (2003)
- ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (2007) vs ಕೀನ್ಯಾ (2011) vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2011)
- ಪರ್ವೇಜ್ ಮಹರೂಫ್ vs ಭಾರತ (2010)
- ತಿಸಾರ ಪೆರೇರಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (2012)
- ವನಿಂದು ಹಸರಂಗಾ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2017)
- ಶೆಹನ್ ಮಧುಶಂಕ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (2018)
- ಮಹಿಷ್ ತಿಕ್ಷಣ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (2025)
- ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ vs ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2025)
ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 50 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Sri Lanka becomes the 4th team to win 50 ODIs against Zimbabwe.— All Cricket Records (@Cric_records45) August 30, 2025
Most ODI wins against Zimbabwe
56 – Pakistan (65 matches)
54 – India (66 matches)
51 – Bangladesh (81 matches)
50* – Sri Lanka (65 matches)
38 – South Africa (41 matches) pic.twitter.com/Atj024c6sI
- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - 56 ಪಂದ್ಯಗಳು
- ಭಾರತ - 54 ಪಂದ್ಯ
- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - 51 ಪಂದ್ಯ
- ಶ್ರೀಲಂಕಾ - 50 ಪಂದ್ಯ
- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - 41 ಪಂದ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BWF ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಪಿವಿ ಸಿಂಧುಗೆ ಸೋಲು - ಸಾತ್ವಿಕ್, ಚಿರಾಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ