ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದಿಲ್ಶನ್​ ಮಧುಶಂಕ; ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ - SL VS ZIM ODI

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೌಲರ್​ ದಿಲ್ಶನ್​ ಮಧುಶಂಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Published : August 30, 2025 at 11:26 AM IST

SL vs ZIM ODI Match: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು 2 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 3 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹರಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೌಲರ್​ ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಪಥುಮ್​ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (76 ರನ್​), ಜನಿಥ್​ ಲಿಯಾಂಗೆ (70*) ಮತ್ತು ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್​ (57) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 296 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ 200 ರನ್​ ಒಳಗಡೆ ಔಟಾಗಲಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಎಡವಿತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ 10 ರನ್​ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಂಡ ಸತತ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 7 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬೆನ್​ ಕರ್ರನ್​ (70), ನಾಯಕ ಸೀನ್​ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ (57), ಸಿಕಂದರ್​ ರಝಾ (92) ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಮುನ್ಯಾಂಗ್​ (43*) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಧುಶಂಕ: ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆಲುವಿಗೆ 10 ರನ್​ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ದಿಲ್ಶನ್​ ಮಧುಶಂಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಪಡೆದು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್​: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಮಧುಶಂಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.​ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಮಿಂಡಾ ವಾಸ್ (ಕೊಲಂಬೊ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2001), ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ (ಗಾಲೆ, ಜುಲೈ 2, 2017), ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 8ನೇ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಕ್ಲೇನ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  • ಚಮಿಂಡಾ ವಾಸ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2001), vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (2003)
  • ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (2007) vs ಕೀನ್ಯಾ (2011) vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2011)
  • ಪರ್ವೇಜ್ ಮಹರೂಫ್ vs ಭಾರತ (2010)
  • ತಿಸಾರ ಪೆರೇರಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (2012)
  • ವನಿಂದು ಹಸರಂಗಾ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2017)
  • ಶೆಹನ್ ಮಧುಶಂಕ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (2018)
  • ಮಹಿಷ್ ತಿಕ್ಷಣ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (2025)
  • ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ vs ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2025)

ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 50 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - 56 ಪಂದ್ಯಗಳು
  • ಭಾರತ - 54 ಪಂದ್ಯ
  • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - 51 ಪಂದ್ಯ
  • ಶ್ರೀಲಂಕಾ - 50 ಪಂದ್ಯ
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - 41 ಪಂದ್ಯ

