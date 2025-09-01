ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
6 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಯಿಂದ 278 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಂಕನ್ನರು 49.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಕ ಚರಿತ್ ಅಸ್ಲಂಕಾ ಕೂಡ 71 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತವರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯ್ತು ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಿಶಾಂಕ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 278 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 68 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ, ಪಾಥುಮ್ ನಿಶಾಂಕ ಅವರು ಸಾದಿರಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 140 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಸಾದಿರಾ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಾಯಕ ಚರಿತ್ ಅಸ್ಲಂಕಾ, ನಿಶಾಂಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 90 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪಾಥುಮ್ ನಿಶಾಂಕ 136 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 122 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.
ನಿಸ್ಸಂಕ 7ನೇ ಶತಕ: ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ ತಮ್ಮ 7ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ ಇದುವರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 17 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಕ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 277 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಬೆನ್ ಕರ್ರನ್ 95 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 79 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ, ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ 55 ಎಸೆತಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 59 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನ್ನೆಟ್ (21), ಬ್ರೆಂಡನ್ ಟೈಲರ್ (20), ಸೀನ್ ವಿಲಿಯಮ್ (20), ಮುನ್ಯಾಂಗ್ (10), ಕ್ಲೀವ್ ಮಡಂಡೆ (36), ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ (8) ಮತ್ತು ಎನ್ಗರ್ವ (2*) ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಲಂಕಾ ಪರ ಚಾಮೀರಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಪರ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ (122) ಶತಕ, ಚರೀತ್ ಅಸಲಂಕಾ (71) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಸಮರವಿಕ್ರಮ 31 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ ಎನ್ಗರ್ವ, ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
