5,233 ರನ್, 373 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದ​ ಆಲ್ರೌಂಡರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ​​ ಐದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್!; ಏನಾಯ್ತು? - SRI LANKA ALLROUNDER BAN

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್ರೌಂಡರ್​ ಅನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಐಸಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ (Image Source: Getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 11:56 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 12:25 PM IST

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಲಿಯಾ ಸಮನ್​​ರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಐಸಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ECB) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

​ಐಸಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಬುಧಾಬಿ T10 ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಸಲಿಯಾ ಸಮನ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐಸಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2021ರ ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ-10 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಚ್​ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಂಟು ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 39 ವರ್ಷದ ಸಲಿಯಾ ಸಮನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಷೇಧವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಸಲಿಯಾ ಸಮನ್​ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.1.1ರ ಅಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.1.3 ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಸಗಲು ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.1ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು, ಸೂಚಿಸುವುದು, ಮನವೊಲಿಸುವುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.1.4' ಅಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂರು ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತು: ಐಸಿಸಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಯಾ ಸಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿ10 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಇತರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ.

ಸಲಿಯಾ ಸಮನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ: ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ 101 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 77 ಲಿಸ್ಟ್-ಎ, 47 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಿಯಾ ಸಮನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಿರಿಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡದಿದ್ದರೂ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ 101 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 27.95 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3622 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 129 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು 25.92 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 271 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 77 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 898 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 65 ರನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 27.63 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 84 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 47 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮನ್ 129.92 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 678 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 78* ಆಗಿದೆ. 18.68 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 58 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : August 16, 2025 at 12:25 PM IST

