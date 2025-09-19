ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ; ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ತಂದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 19, 2025 at 10:22 AM IST
Asia Cup 2025: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಲಂಕನ್ನರು ಅಫ್ಘಾನ್ ಅನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಾಳೆ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಆವರಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ದುನಿತ್ ವೆಲಲಾಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಂಡದಾದ್ಯಂತ ಶೋಕ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ವೆಲಲಾಗ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದುನಿತ್ ವೆಲಲಾಗೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, ದುನಿತ್ ವೆಲಲಾಗೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
The moment when Sri Lanka’s coach Sanath Jayasuriya and Team manager informed Dunith Wellallage about the demise of his father right after the match. Dunith’s father passed away due to a sudden heart attack. He was 54.🥲— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 18, 2025
video credits- Dhanushka pic.twitter.com/P01nFFWlVW
ದುನಿತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಾವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದುನಿತ್ ವೆಲಾಲಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 32 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಓವರ್ ನಂತರವೇ ದುನಿತ್ ವೆಲಲಾಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅದಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
The moment reporters told Mohammad Nabi about passing away of Dinuth Wellalage Father due to heart attack.— Rajiv (@Rajiv1841) September 18, 2025
Reporter told him that it happened during mid break of the match & sri lankan team told wellalage after the game.pic.twitter.com/OQT30OqvSE
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ 60 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೇ, ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ 74 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ