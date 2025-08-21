ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಭಾರತ vs ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 5:49 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 6:02 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸೆ.9ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ. ಸೆ.10ರಂದು ಭಾರತ ಯುಎಇ ಜೊತೆ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಸೆ.14 ಭಾರತ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ​ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್​ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ​ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಡಬಾರದು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Photo Credit: IANS)

ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮಾನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಆಟ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತೇ? ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚೇ? ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಯುಎಇ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 8 ಎಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಓಮನ್​ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೂಪ್​ ಬಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಆತಿಥ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತದ್ದಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ: ಭಾರತ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ, ಸೆ, 14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಒಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.

ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

