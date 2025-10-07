ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್!
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : October 7, 2025 at 10:25 AM IST
NZ vs SA Match: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮ್ಲಾಬಾ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 231 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೂಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ ಡಕ್ಔಟ್ ಆದರೇ, ಅಮೇಲ್ ಕೆರ್ (23), ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಪ್ಲಿಮ್ಮರ್ (31) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. 101ಕ್ಕೆ3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಿವೀಸ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ (85) ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ ಹ್ಯಾಲಿಡೇ (45) ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಬಲ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಮ್ಲಾಬಾ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕೆಡವಿದರು.
ಡಿವೈನ್ 65 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 17ನೇ ಏಕದಿನ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 250ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 232 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, 89 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇದು ಅವರ ಏಳನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ಶತಕ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಬಿಲ್ಲು-ಬಾಣದ ಸಂಭ್ರಾಮಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸುನೆ ಲೂಸ್ 114 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿ (9 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 1 ಸಿಕ್ಸ್) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ 55 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 170 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 159 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬ್ರಿಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 86 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಯಾದಿಂದ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಅವರ ಐದನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2024 ಮತ್ತು 2025 ಎರಡೂ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏಳು ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು 41 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸುಜಿ ಬೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 62 ಮತ್ತು 81 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಸೇಣಸಿಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2000ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 89 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನಭವಿಸಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಇದೀಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ .
