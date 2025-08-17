ETV Bharat / sports

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ 22 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ! - DEWALD BREVIS

22 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್,​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (AP)
Published : August 17, 2025 at 3:50 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2-1ರ ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋತರೂ ತಂಡದ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (1) ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಕೋರ್ 49ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಗೆ ಅಗ್ರ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೇಬಿ ಎಬಿಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ 22 ವರ್ಷದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೌಲರ್​​ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. 53 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಔಟಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆವಿಸ್​, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದರು.

ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೆವಿಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಒಟ್ಟು 14 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (12 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು) ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಸಿಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಮುನ್ನ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರವಿ ಬೋಪಾರ (23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆವಿಸ್ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50+ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ (25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 180 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

Aus vs SA, 3ನೇ ಟಿ20 ಹೈಲೈಟ್​: ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ, ಬ್ರೆವಿಸ್ (53 ರನ್) ಮತ್ತು ವ್ಯಾಂಡರ್ ಡಸ್ಸೆನ್ (38 ರನ್) ಅವರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 172 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 19.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿತು. ಆಸೀಸ್​ ಪರ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 62 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.

