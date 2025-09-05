ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ​; 27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಕೈವಶ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 5 ರನ್ಗಳಿಂದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 5, 2025 at 7:47 PM IST
Eng vs SA ODI Series: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 330 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 325 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.
27 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 1998ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು ಆಗಿತ್ತು. ಹರಿಣ ಪಡೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವ ದಾಖಲೆ
- ಟೆಕ್ಸಾಕೊ ಟ್ರೋಫಿ 1994 - 2-0 ಸೋಲು (2-ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ)
- ಟೆಕ್ಸಾಕೊ ಟ್ರೋಫಿ 1998 - 2-1 ಗೆಲುವು (3-ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ)
- ನ್ಯಾಟ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ 2008 - 4-0 ಸೋಲು (5-ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ)
- ನ್ಯಾಟ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ 2012 - 2-2 ಡ್ರಾ (5-ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ)
- ಏಕದಿನ ಸರಣಿ 2017 - 2-1 ಸೋಲು (3-ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ)
- ಏಕದಿನ ಸರಣಿ 2022 - 1-1 ಡ್ರಾ (3-ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ)
- ಏಕದಿನ ಸರಣಿ 2025 - 2-0 ಗೆಲುವು (3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲು: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಉಳಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೊನೆಯ 4 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
- 229 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು (ಮುಂಬೈ 2023)
- 125 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸೋಲು (ಕರಾಚಿ 2025)
- 175 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸೋಲು (ಲೀಡ್ಸ್ 2025)
- 5 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು (ಲಾರ್ಡ್ಸ್ 2025)
ಬವುಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದಲ್ಲಿದೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
The Proteas held their nerve at Lord’s with brilliant death bowling to claim victory by 5 runs! 🔥
A 2-0 lead means the Proteas have sealed the ODI series with a game to spare. 🇿🇦🏆#WozaNawe pic.twitter.com/0kj1hZTVpL
ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 2027ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 8 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 2027ರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
