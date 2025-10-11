ಹರ್ಲಿನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೌಲರ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ದಂಡ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೌಲರ್ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 11, 2025 at 11:59 AM IST
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನೋನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 251 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ 34 ರನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ 33 ರನ್ ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಪರ ಚೋಲೆ ಟ್ರಯಾನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇದರ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಲಾರ ವೋಲ್ವರ್ಟ್ (70), ಚೋಲೆ ಟ್ರಯಾನ್ (49) ಮತ್ತು ನಾಡಿನೆ ಡಿ ಕ್ಲೆರ್ಕ್ (89) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 48.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 81 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಡಿ ಕ್ಲೆರ್ಕ್ ಆಸೆರೆಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
A South Africa spinner has been found to have breached the ICC Code of Conduct.— ICC (@ICC) October 11, 2025
Details 👇https://t.co/BDlYDE7J1r
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನೋನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮ್ಲಾಬಾ ಟಾಟಾ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ 2.5ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 50% ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಲಾಬಾಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಲಾಬಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮ್ಲಾಬಾ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಲಾಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
