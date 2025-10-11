ETV Bharat / sports

ಹರ್ಲಿನ್​ ಡಿಯೋಲ್​ ಔಟ್​ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೌಲರ್​ಗೆ ಬಿತ್ತು ದಂಡ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬೌಲರ್​ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 11:59 AM IST

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನೋನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 49.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 251 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ 34 ರನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ 33 ರನ್ ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಪರ ಚೋಲೆ ಟ್ರಯಾನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದರ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಲಾರ ವೋಲ್ವರ್ಟ್​ (70), ಚೋಲೆ ಟ್ರಯಾನ್ (49) ಮತ್ತು ನಾಡಿನೆ ಡಿ ಕ್ಲೆರ್ಕ್​ (89) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 48.5 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 81 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಡಿ ಕ್ಲೆರ್ಕ್​ ಆಸೆರೆಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನೋನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮ್ಲಾಬಾ ಟಾಟಾ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ 2.5ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 50% ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಲಾಬಾಗೆ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಲಾಬಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಡಿಮೆರಿಟ್​ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಲಾಬಾ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಲಾಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ನೀಡಿಯೂ ಗೆದ್ದ ​ತಂಡಗಳು; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ

