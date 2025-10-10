ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹರಿಣ ಪಡೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 49.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 251 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್ (37), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (23) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಫಲರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (94) ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ (33), ಅಮನ್ಜ್ಯೋತ್ ಕೌರ್ (13) ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಂಧಾನ-ಪ್ರತೀಕ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 55 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಮೆಲಾಬಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ನಂತರ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. 83ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ಕೇವಲ 19 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 102 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದವು. ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ (13) ಅವರನ್ನು ಮ್ಲಾಬಾ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತೀಕ ಅವರನ್ನು ಸೆಖುಖುನೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಿಯಾನ್ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (0), ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (9) ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (4) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 102/6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ಮೊದಲು, ಅವರು ಅಮನ್ಜ್ಯೋತ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 51 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ರಿಚಾ, ನಂತರ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಅಯಬೊಂಗಾ ಎಸೆದ 47ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 4, 4, 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು.
ರಿಚಾ 76 ಮತ್ತು 83 ರನ್ ವೇಳೆ ಎರಡು ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. 49 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ರಿಚಾ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಶತಕದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಶಾಟ್ ಅಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಟ್ರಯಾನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟಾದರು. ಶ್ರೀ ಚರಣಿ (0) ಡಕೌಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 251 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಸಫಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವರ್ಡ್ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಟ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು, ನಂತರ ಸುನೆ ಲಾಸ್ ಕೂಡ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮರಿಸನ್ ಗೇಬ್ 20 ರನ್, ಅನ್ನೆಕೆ ಬಾಷ್ 1 ರನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಾಲೊ ಜಾಫ್ತಾ 14 ರನ್ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 81 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲುವುದು ಖಚಿತ ಎಂಬಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್ (70), ಚೋಲೆ ಟ್ರೈಯಾನ್ (49) ಮತ್ತು ನಾಡಿನೆ ಡಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ (84*) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹರಿಣ ಪಡೆ 48.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 252 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಇದೀಗ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
