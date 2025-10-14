ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಗೆದ್ದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸೋತಿದ್ದು ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ; ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
Published : October 14, 2025 at 10:33 AM IST
BAN vs SA Match: ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 232 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಶೋರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್ (51) ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 233 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ನೂ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
🚨 Change of Innings 🚨
Now it's time for our batters to take charge in the run chase! 🇿🇦⚡️
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 78 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಬಹುದು ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪುನರಾವರರ್ತನೆ ಆಯ್ತು.
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾದ ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್ (56) ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರೊಯೆನ್ (62) ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 85 ರನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜೊತೆಯಾಡವಾಡಿದರು. ಕಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೊಯೆನ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಅಜೇಯ 37 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು.
A huge wicket for Bangladesh as Nahida Akter removes Marizanne Kapp 👏
Watch #SAvBAN LIVE action from #CWC25
166 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್: ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 166 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 26.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 78 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
Chloe Tryon wins the @aramco POTM for her composed effort in South Africa's win in Vizag 👊
ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 3ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತ ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 2ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸೋತರು ಭಾರತ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವಲಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
