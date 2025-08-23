Matthew Breetzke Record: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹರಿಣ ಪಡೆ ನಿನ್ನೆ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 49.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 273 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ತಂಡದ ಪರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ 74 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (87) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ 35 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 37.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 193 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿತು.
Matthew Breetzke does it again! 🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 22, 2025
He brings up his 4th consecutive ODI half-century; what a blistering start to an exciting international career. 👏🇿🇦
Well played, Matthew! 🏏✨ #WozaNawe pic.twitter.com/YwdkZqJH1o
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೆನುರನ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು 84 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಮೊದಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 50+ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 1987ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಧು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 150 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 83, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 88 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
Double delight for the Proteas! 💪🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 22, 2025
Lungi Ngidi and Keshav Maharaj proudly show off their match balls after claiming 5-wicket hauls in back-to-back ODIs against Australia. 🏏🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/vxmMrHUj9T
1987ರಲ್ಲಿ ಸಿಧು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 73, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 75, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 51 ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.
ದಿಗ್ಗಜರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಿಡಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ ಲುಂಗಿ ಎಂಗಿಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕರ್ಟ್ಲಿ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಶೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಬಾರಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಬಾರಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 5ನೇ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 21 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: 8 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ!