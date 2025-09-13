ETV Bharat / sports

ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸಿಎಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಸಿಎಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

sourav-ganguly
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ (ANI)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಬಂಗಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಸಿಎಬಿ) ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹಶಿಶ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಎಬಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಾರೆ ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು 2019 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಜಗಮೋಹನ್ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ 2015 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ ಸಿಎಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಎಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತರವಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಪಿಸಿಎ)ಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

"ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್‌ಎಂ ಲೋಧಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಮಸೂದೆ 2025 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂಲವೊಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಸಿಎಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಮಿತಿಯು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​..!; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 350 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​​ ​ಕಣಕ್ಕೆ

