52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾಂಧಾನ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 12, 2025 at 5:27 PM IST
Smriti Mandhana World Record: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 52 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಂಧಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಪ್ರತೀಕಾ ಮತ್ತು ಮಂಧಾನ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು 155 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ವಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಧಾನ ಆಸೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಮಂಧಾನ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಮಂಧಾನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 18 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್ ಎಸೆದ ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಧಾನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಮಂಧಾನ 18 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 1031 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಜೆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ 1997 ರಲ್ಲಿ 970 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಲ್ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 882 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಡಿಎ ಹಾಕ್ಲೆ 1997 ರಲ್ಲಿ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 880 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಇ ಸ್ಯಾಟರ್ತ್ವೈಟ್ ಕೂಡ 2016 ರಲ್ಲಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 853 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಂಧಾನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗವಾಗಿ 5000 ರನ್: ಜೊತೆಗೆ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗಾವಗಿ 5 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಾಲ್ವರು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಮಂಧಾನ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 112 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ನಿ ಟೈಲರ್ 129 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಮಂಧಾನ ಇವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್
- 112 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಭಾರತ)
- 129 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಸ್ಟೇಫಾನಿ ಟೈಲರ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
- 136 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಸುಜಿ ಬೆಟ್ಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
- 144 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ (ಭಾರತ)
- 156 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಚಾರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಮಂಧಾನ ಶತಕ ವಂಚಿತ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಂಧಾನ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 80 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 24ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಲಿನಿಕ್ಸ್ ಎಸೆತದ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಂಧಾನ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲೆ ಮಂಧಾನ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
