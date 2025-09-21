ಮಂಧಾನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2025 at 11:52 AM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 43 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗಾರೂ ಪಡೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ 30 ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೋಲ್ ಮತ್ತು ಪೆರ್ರಿ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶತಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಾಲ್ 81 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ 68 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆತ್ ಮೂನಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು 23 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 138 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 47.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 412 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿತು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (125) ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ, ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (52), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (72) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರಾದರೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 369 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 43 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸೋತರು ಭಾರತದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಂಧಾನಾ, ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 2012ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಈ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ
- 45 - ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (2012)
- 50 - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (2025)
- 57 - ಕರೆನ್ ರೋಲ್ಡನ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (2000)
- 57 - ಬೆತ್ ಮೂನಿ vs ಭಾರತ (2025)
- 59 - ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್ (2018)
ಇದು ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ 13 ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ಸೂಸಿ ಬೇಟ್ಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 15 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು
- 15 - ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
- 13 - ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಭಾರತ)
- 13 - ಸೂಸಿ ಬೇಟ್ಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
- 12 - ಟಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಕೇವಲ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವೇಗದ ಏಕದಿನ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
- ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 50 ಎಸೆತಗಳು (2025)
- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 52 ಎಸೆತಗಳು (2013)
- ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 60 ಎಸೆತಗಳು (2009)
- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 61 ಎಸೆತಗಳು (2013)
- ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 62 ಎಸೆತಗಳು (1988)
