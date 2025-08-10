Essay Contest 2025

ಶುಭ್​​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತೀರ - SHUBMAN GILL

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಟವಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಟವಾಗಿದೆ.
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (Image Source: AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 3:16 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಡರ್ಸನ್-ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆದಿದ್ದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ದ್ವಿಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 754 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಧರಿಸಿದ ಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು " ರೆಡ್​ ಫರ್​ ರೂತ್​ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಟೈಮ್ಡ್​'ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಯಿತು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೆರ್ಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೆರ್ಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಟವಾಯ್ತು. ಗಿಲ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ 5 ಲಕ್ಷ 41 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

ಗಿಲ್ ನಂತರ, ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಗಳನ್ನು ತಲಾ 4.94 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿತು. ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ 4.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

Shubman Gill (Image Source: AP)

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ರೂಟ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 4.47 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಟ್​ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್​ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3.52 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿತು. ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್​ ₹1.76 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಧರಿಸಿದ್ದ ಜೆರ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಟವಾಗಿದೆ.
Shubman Gill (Image Source: AP)

ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

'Red For Ruth' ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ರೋ ಸ್ಟ್ರಾಸ್​ ಅವರ ಫೌಂಡೇಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಆ್ಯಂಡ್ರೋ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸಿದ ಜೆರ್ಸಿ, ಕ್ಯಾಪ್​ಗಳನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 'Red For Ruth' ಫೌಂಡೇಶನ್​ 3500 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.

