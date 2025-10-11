ETV Bharat / sports

ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ರೋಹಿತ್​, ಬ್ರಾಡ್​ಮನ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ (AP)
Shubman Gill Record: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 175 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ, ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​ (87 ರನ್​), ನಿತಿಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ (43), ಧ್ರುವ್​ ಜುರೆಲ್ (44) ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 518 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಕೊಂಡಿತು.

ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಗಿಲ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 177 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2017 ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳು

5 - ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (2025)

5 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2018)

5 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2017)

4 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2016)

4 - ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (1997)

ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವೇಗದ ಶತಕಗಳು

  • ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ - 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
  • ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ - 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 18 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಗಿಲ್: ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ 10ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗಿಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್: ಇದಲ್ಲದೇ, ಗಿಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಐದು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ವೇಗದ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳು

  • 09 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಅಲಸ್ಟೇರ್ ಕುಕ್
  • 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್
  • 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್
  • 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್
  • 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ - ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್

ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ (9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್) ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್) ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್​ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಐದು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WTC ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು

  • ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್- 10*
  • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ- 9
  • ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್- 7
  • ರಿಷಭ್ ಪಂತ್- 6
  • ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್- 6

