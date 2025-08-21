ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೃತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ, ಟಿ20 ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೀಗ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಿ20 ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದ ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ಆಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ?: ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರನ್ನು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾಡದಿರಲು ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.
Ambati Rayudu said - " after rohit sharma, shreyas iyer should be the next odi captain of india". (shubhankar mishra yt). pic.twitter.com/qVFABSuqPQ— Tanuj (@ImTanujSingh) August 19, 2025
ಮೊದಲು, ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ನಾಯಕನಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಣಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸಹ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಅರಿತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 38 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಚಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
