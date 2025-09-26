ಭಾರತದ ಆತ ಸಿಡಿದೆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲು ಖಚಿತ; ಪಾಕ್ಗೆ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಂತಿಮ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಸೆ.28 ರಂದು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಇಂದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ 41 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪಾಕ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರು ಹೊರಬರಬೇಕು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ 20 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
"ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ 20 ಓವರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತಂಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಖಚಿತ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೌಲ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡುವುದು ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಆಗ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
ಅಯೂಬ್ ವಿರುದ್ಧ ವಕಾರ್ ಕಿಡಿ: ಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೈಯಮ್ ಅಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಡಕ್ಔಟ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಂತೆ ನಾನು ಅಯೂಬ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ಅವರ ಆಟದ ಮಟ್ಟವಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಯೂಬ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರ ದೇಹ ಭಾಷೆಯೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಿದೆ. ಅವರು ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯೂಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ವಕಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
