ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಸಿಪಿಎಲ್ 2025)ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಕಿಬ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ ವಿವಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಂದಾಗಿ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡವು 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಶಕೀಬ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
Shakib Al Hasan, the only player with 7000+ runs and 500+ wickets in T20 cricket 🔥 pic.twitter.com/1l2CCMLHAI— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 25, 2025
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶಕಿಬ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕೀಬ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟಿ- 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 500 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಬ್ರಾವೋ, ನರೈನ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ತಾಹಿರ್ ನಂತರ ಶಕೀಬ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 500+ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 7000+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 6970 ರನ್ ಮತ್ತು 631 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ದಾಖಲೆ: ಶಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿ 457 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 21.03ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 7574 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 89 ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 33 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 21.43ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 502 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
5️⃣0️⃣0️⃣ T20 wickets ✅— CPL T20 (@CPL) August 24, 2025
5️⃣0️⃣0️⃣ CPL runs ✅
Today's Player of the Match ✅
Shakib Al Hasan had quite the day! ✨#CPL25 #ABFvSKNP #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/qtT08rEiod
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 133 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಲೇವಿಸ್ (32), ರಿಜ್ವಾನ್ (30), ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ (18), ಆಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೆಚರ್ (16) ಮತ್ತು ರೊಸೊ (10) ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬಾರ್ಬುಡಾ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಪರ ಶಾಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ 3, ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್, ಇರ್ಶಾದ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಡೇನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
Another milestone for Shakib Al Hasan! 🇧🇩— CPL T20 (@CPL) August 24, 2025
500 CPL sixes!#CPL25 #ABFvSKNP #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #RepublicBank pic.twitter.com/CRW7H224rW
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬಾರ್ಬುಡಾ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಜೆವೆಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ (28), ಕಾರ್ನ್ವೆಲ್ (16), ಶಾಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ (25) ಗೌಸ್ 9* ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೇ, ಕರಿಮಾ ಗೊರೆ (52*) ಅಜೇಯವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.
