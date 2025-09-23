ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ಫಖರ್​ ಜಮಾನ್​ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ​

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್​ 4ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಫಖರ್​ ಜಮಾನ್​ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಹಿದ್​ ಅಫ್ರಿದಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Shahid Afridis controversial statement: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ 4ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರ ಔಟ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಫಖರ್​ ಡಿಫೆನ್ಸ್​ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್​ ತುದಿಗೆ ತಾಕಿ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ನೀಡದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಂಪೈರ್​ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚೆಂಡು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗರು ಟಿವಿ ಅಂಪೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಔಟ್​ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಆ ಅಂಪೈರ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್, ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್​ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅದಾಗಲೇ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಖರ್​ ಜಮಾನ್​ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ 15 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್​ ಫೋರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿತು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 58 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ ತಲಾ 21 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್​ ಗಿಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (30) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿತು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆ 148 ರನ್‌ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇದು 2022ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಆಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​! ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದು ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

