'ಗಂಡಸು ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಲಿ'; ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ಗೆ ಆಫ್ರಿದಿ ಸವಾಲು
ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 20, 2025 at 5:22 PM IST
ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ರಿದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅಫ್ರಿದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇರ್ಫಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಫ್ರಿದಿ, " ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ನಾನು ಗಂಡಸು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಲಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದರೇ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಆದರೂ ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಲು ಮತ್ತು ತಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ವಿರುದ್ದ ಗುಡುಗಿದರು.
Shahid Afridi Just Destroyed That attention seeker Irfan Pathan 😂😂🔥— Syed Says (@Sports_Eye_10) September 19, 2025
“Shukar Kare Us Waqt India k Pass bowler nhi thy isliye ye 120 ki pace wala India khel gaya” 😂
Sharam nhi Ati jhot bolty huwe ? @IrfanPathan 🖐🏻 pic.twitter.com/STaAE4PDGt
ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ 2006ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಪಠಾಣ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ನಾವು 2006ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವು. ನಂತರ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ವಿಮಾನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಲಾಹೋರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವು.
ನಾನು ನನ್ನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಅಫ್ರಿದಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ 'ಹೇಗಿದ್ದೀಯ ಮಗ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದೆ, 'ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದೆ?' ಎಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಅಫ್ರಿದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು. ನಂತರ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಕುಳಿತಿದ್ದೆ."
Shahid Afridi on Irfan Pathan. 🔥— Sheri. (@CallMeSheri1_) September 19, 2025
He should talk to me face to face. I always consider a man to be one who stands in front and talks. He will spend his whole life proving that he is Indian.pic.twitter.com/fhWFBawC9O
ನಂತರ ರಜಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜಾಕ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಝಾಕ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಅಫ್ರಿದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಅವರು ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಯಿಯಂತೆ ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿದ ಅಫ್ರಿದಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.
