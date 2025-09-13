ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ 2025: ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು; ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 13, 2025 at 11:56 AM IST|
Updated : September 13, 2025 at 12:11 PM IST
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಷಟ್ಲರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೈವಾನ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 21-14, 20-22, 21-16 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವು ಕೌಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೈವಾನ್ನ ಚೆನ್ ಚೆಂಗ್-ಕುವಾನ್ ಮತ್ತು ಲಿನ್ ಪಿಂಗ್-ವೀ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
Dive. Recover. Repeat. 🔁— BWF (@bwfmedia) September 13, 2025
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB@HSBC_Sport
#BWFWorldTour #HongKongOpen2025 pic.twitter.com/PEKbat5Tv5
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಿರಾಗ್ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-17 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-15 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯು ತೈವಾನ್ನ ಚೆನ್ ಚೆಂಗ್-ಗುವಾನ್ ಮತ್ತು ಲಿನ್ ಪಿಂಗ್-ವೀ ಜೋಡಿಯನ್ನು 21-17, 21-15 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಇದು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಐದು ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ( ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಓಪನ್, ಚೀನಾ ಓಪನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಓಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
💥 A fitting fight on court! 🏸— BAI Media (@BAI_Media) September 12, 2025
Lakshya battles past Ayush Shetty 16-21, 21-17, 21-13 to book his spot in the #HongKongOpen2025 semis 🙌
Next up, a clash with World No 4, Chou Tien Chen 🔥#IndianBadmintonFans #LakshyaSen pic.twitter.com/QKo8MGwX1s
ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-16 ರಿಂದ ಗೆದ್ದರು, ನಂತರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-17 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು 21-13 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.
ಆಯುಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವದ 2 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಕೊಡೈ ನರೋಕಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. 24 ವರ್ಷದ ಸೇನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಚೌ ಟಿಯೆನ್ ಚೆನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಲ್ವಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಭಾರತ vs ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ