1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್; ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13 ರನ್​​ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ (Image Source: KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 1:37 PM IST

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಫಾರ್ಮಾಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಜು ಎರಡು ದಿಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ತ್ರಿಶೂರ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​​ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 19 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಂಜು

ಮಂಗಳವಾರ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಚ್ಚಿ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್​​ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​​ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡ 180ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ತ್ರಿಶೂರ್​ ಪರ ಅಜಿನಸ್​ ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೆ, ಸಿಬಿನ್​ ಗಿರೀಶ್​ ಮತ್ತು ಆನಂದ್​ ಜೋಸೆಫ್​ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ತ್ರಿಶೂರ್​ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಅಹಮದ್​ ಇಮ್ರಾನ್​ (72) ಮತ್ತ ಸಿಜೋಮನ್​ ಜೋಸೆಫ್​ (42) ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್​ ತಂಡ ಶರಣಾಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್​​ಗಳಿಂದ ತ್ರಿಶೂರ್​ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಜು: ಒಂದೆಡೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೂ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್​ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​​ನ 5ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂರ್​ ತಂಡದ ಸಿಜೋಮನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಓವರ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ನೋಬಾಲ್​ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ನೋ ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದಕ್ಕೆ 6 ರನ್​ ಜೊತೆಗೆ ನೋಬಾಲ್​ ಎಸೆದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1ರನ್​ ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ 7 ರನ್​ಗಳು ಬಂದವು ನಂತರ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 6 ರನ್​ ಬಂದವು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಂಜು 13 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರಯ. ಏರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಸೈಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 14 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಜು ತನ್ನ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ತಂಡ ಕೊಲ್ಲಂ ಸೈಲರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.

ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಆರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ ಸಹ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

