7 ಸಿಕ್ಸರ್​, 14 ಬೌಂಡರಿ, 121 ರನ್​: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್! - SANJU SAMSON

ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಲೀಗ್​​
ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಲೀಗ್​​ (Image source: KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 11:43 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ, ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಲೀಗ್​ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಲೀಗ್​​ನಲ್ಲಿ (KCL) ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಸಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಏರಿಸ್​ ಕೊಲ್ಲಮ್​ ಸೈಲರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಏರಿಸ್​ ಕೊಲ್ಲಮ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 236 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್​ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್​ ಬೇಬಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರು.

ವಿನೋದ್​ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 94 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದರೆ, ಸಚಿನ್​ ಬೇಬಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 91 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಮ್​ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಕೊಚ್ಚಿ ಪರ ಜೆರಿನ್​ ಪಿಎಸ್​ 2, ಸಾಲಿ ಸಾಮ್ಸನ್, ಕೆ.ಎಮ್​.ಆಸಿಫ್​ ಮತ್ತು ಆಶಿಕ್​ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.​

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್​ ತಂಡ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಾನು (39) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಆಶಿಕ್ (45) ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು.

ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಲೀಗ್​​
ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಲೀಗ್​​ (Image source: KCA)

ಕೊನೆಯ್​ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಕೊಚ್ಚಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ ಓವರ್​​ನಲ್ಲಿ 17 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಶರಾಫುದ್ದೀನ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲೆರಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಶಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ​ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶಿಕ್​ ರನ್​ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಆರು ರನ್‌ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶರಾಫುದ್ದೀನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶಿಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆಶಿಕ್ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 45 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.

ಸಂಜು ಶರವೇಗದ ಶತಕ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಲೀಗ್​​
ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ ಲೀಗ್​​ (Image source: KCA)

ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕ: ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅವರ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಜು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಜು: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 15 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : August 25, 2025 at 11:57 AM IST

