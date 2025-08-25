ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ, ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (KCL) ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಮ್ ಸೈಲರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಏರಿಸ್ ಕೊಲ್ಲಮ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 236 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
A masterclass of clean hitting, composure, and sheer class. 💯— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
And that's how Sanju Samson takes home the Player of the Match Awards for Match 8 of the Federal Bank #KCLSeason2#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/cxsYcRl007
ವಿನೋದ್ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 94 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರೆ, ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 91 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಮ್ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಕೊಚ್ಚಿ ಪರ ಜೆರಿನ್ ಪಿಎಸ್ 2, ಸಾಲಿ ಸಾಮ್ಸನ್, ಕೆ.ಎಮ್.ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತು ಆಶಿಕ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನು (39) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಶಿಕ್ (45) ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು.
ಕೊನೆಯ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಕೊಚ್ಚಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಶರಾಫುದ್ದೀನ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲೆರಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಶಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಶಿಕ್ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಆರು ರನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶರಾಫುದ್ದೀನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶಿಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆಶಿಕ್ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಸಂಜು ಶರವೇಗದ ಶತಕ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 14 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕ: ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಜು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಜು: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 15 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?