ETV Bharat / sports

ಭಾರತ vs ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್ - SANJAY RAUT

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​​ ರಾವತ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​​ ರಾವತ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್ (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆ.9 ರಿಂದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆ.10 ರಂದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ಯುಎಇ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಸೆ.14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತ ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಸರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಇದೇ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಐದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಸಂಘರ್ಷ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ನಡೆಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಮಹಿಳೆಯರ ತಮ್ಮ ಪತಿಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​​ ರಾವತ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​​ (Photo Credit: Sanjay Raut 'x' Handle)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಯೇ?

"ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆಯೇ?.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೂಲಕ ಜಯ್ ಶಾ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​​ ರಾವತ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​​ (Photo Credit: Sanjay Raut 'x' Handle)

ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ 1991ರ ಶಿವಸೇನೆಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೇ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ನ 38 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆ.9 ರಿಂದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆ.10 ರಂದು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ಯುಎಇ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಸೆ.14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್​ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತ ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಸರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಇದೇ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಐದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಸಂಘರ್ಷ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ನಡೆಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಮಹಿಳೆಯರ ತಮ್ಮ ಪತಿಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​​ ರಾವತ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​​ (Photo Credit: Sanjay Raut 'x' Handle)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಯೇ?

"ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆಯೇ?.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್​ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೂಲಕ ಜಯ್ ಶಾ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​​ ರಾವತ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​​ (Photo Credit: Sanjay Raut 'x' Handle)

ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ 1991ರ ಶಿವಸೇನೆಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೇ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ನ 38 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY RAUT ON IND VS PAK MATCHASIA CUP 2025IND VS PAK ASIA CUP 2025SHIVSENA SANJAY RAUTSANJAY RAUT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.