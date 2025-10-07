ETV Bharat / sports

ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಕ್ರೋಶ

ರವೀಂದ್ರ ಜಾಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಿದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (IANS)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸದ್​ಗೋಪನ್ ರಮೇಶ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್, ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್​ (Extra Luggage) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ರಮೇಶ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (IANS)

ಅವರು ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ.

ಗಿಲ್​ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸದ್​ಗೋಪನ್ ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಜಡೇಜಾ ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು.

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (IANS)

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಜಡೇಜಾ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಜಡೇಜಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಕ್ಕೆ ಅಗರ್ಕರ್ ​ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು, ತಂಡ ಪ್ರಕಟದ ಬಳಿಕ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಗರ್ಕರ್​, "ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಡೇಜಾ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅಥವಾ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್​ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಣ್ಣ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (IANS)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡ

ಶುಭ್​ಮನ್​​ ಗಿಲ್​ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​, ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​, ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ, ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​.

ಭಾರತದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ

  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 - ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಪರ್ತ್
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 - ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ, ಅಡಿಲೇಡ್
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 - ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ, ಸಿಡ್ನಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Womens World Cup 2025: ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸವಾಲು

