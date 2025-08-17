ETV Bharat / sports

ಸಚಿನ್​ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ ಗೊತ್ತೆ? ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತೀರ - ARJUN TENDULKAR NET WORTH

ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಐಪಿಎಲ್​ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ಲೀಗ್​ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಕುಟುಂಬ
ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಕುಟುಂಬ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 5:40 PM IST

Arjun Tendulkar Net Worth: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್​ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರವಿ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮತ್ತ ದೇಶಿಯ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (IANS)

ಐಪಿಎಲ್​ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?: 2021ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ನಂತರ, 2023ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲಾಯಿತು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಟ್ಟು 1.40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
ಅರ್ಜುನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (IANS)

ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?: ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಚಿನ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು 39 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜುನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಈ ವರೆಗೂ 17 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 37 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 532 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

