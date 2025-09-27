ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಚ್ಚರ; ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2025 at 4:03 PM IST
Sachin Tendulkar Health Tips: ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದವರು ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಇಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಆದರೂ ಇವರ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ 5G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಜನತೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಮಯವು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೇ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು 'ಈನಾಡು'ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್' ತಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರದೆಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಚಿನ್ ಉತ್ತರ: ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವ ದೇಶವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಸಚಿನ್ ಉತ್ತರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದರ ವರೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವು ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೊಜ್ಜು, ಬಿಪಿ, ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಸಚಿನ್ ಉತ್ತರ: ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಟದ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ, ಬೀಳುವಾಗ, ಎದ್ದೇಳುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅನುಭವಿಸುವ ಆ ನೋವು ಸಂತೋಷ ಅಮೂಲ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣವು ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ.
ಕಡಿಮೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ನಡಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಡೆಯುವುದನ್ನು ವ್ಯಸನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೇ.. ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೇ?
ಸಚಿನ್ ಉತ್ತರ: ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವೂ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ಅಗತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗೌರವ, ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
