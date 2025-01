ETV Bharat / sports

RCBಗರ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದ CSK ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಆರ್​ಸಿಬಿ!​ - RCB TROLLS CSK CAPTAIN

ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಋತುರಾಜ್,​ ದರ್ಶನ್​ ನಲ್ಕಂಡೆ ಎಸೆದ 3ನೇ ಓವರ್​ನ 3ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೀಪಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ RCBಯ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ ಸೂಪರ್​ ಮ್ಯಾನ್​ನಂತೆ ಡೈವ್​ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಚ್​ ಪಡೆದು ಋತುರಾಜ್​ಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ RCB ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ RCBಯ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ('It is someone from RCB') ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಭಾರೀ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​

ವಿದರ್ಭ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ RCB ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿತೇಶ್​ ಶರ್ಮಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದವು. ಉಳಿದಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಕೂಡ್​ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 88 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

