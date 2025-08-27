ETV Bharat / sports

ವಿಡಿಯೋ: ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 20 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​! - CPL 2025

ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 20 ರನ್​ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ
ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 3:23 PM IST

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಸಿಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ವೊಬ್ಬ ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 20 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಯಾನಾ ಅಮೆಜಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಯಾನಾ ಅಮೆಜಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ತಂಡ 18.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 20 ರನ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಯಾನಾ ಅಮೆಜಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ 15ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಪರ ಓಶೇನ್ ಥಾಮಸ್ 15ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓವರ್​ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದ ಬಳಿಕ ಥಾಮಸ್ ಸತತ ಎರಡು ನೋ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೊಮಾರಿಯೊ ಈ ಎರಡು ನೋ ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು ನಂತರ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್​ನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ 20 ರನ್​ ಕೆಲೆಹಾಕಿದರು.

ಎರಡು ನೋಬಾಲ್​ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್​ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ 18 ರನ್​ಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಮೊದಲೆರಡು ಎಸೆತಗಳು ನೋಬಾಲ್​ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ರನ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಓವರ್​ನ್ಲಲಿ 20 ರನ್​ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 73 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.

ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಗಯಾನಾ ಅಮೆಜಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಅಹ್ಮದ್ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೇ, ಬೆನ್ ಮೆಕ್‌ಡರ್ಮಾಟ್ 30 ಮತ್ತು ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ ಪರ ಕಿಯೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಯಾ ಪರ ಅಕೀಮ್ ಆಗಸ್ಟೆ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.

