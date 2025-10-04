ETV Bharat / sports

ರೋಹಿತ್​ ಯುಗಾಂತ್ಯ: ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ ದಾಖಲೆಗಳಿವು!

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದು, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಯುಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತ ಅ.19 ರಿಂದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್​ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನೂತನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ ನಾಯಕತ್ವದ ಯುಗಾಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಏಕದಿನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡದ ನಾಯಕಾರಿಗಿಯೂ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಧೋನಿ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡೂ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ದಾಖಲೆ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 56 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 42 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಏಕದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು 2018 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡವಾರು 72.5% ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ 67.9 % , ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಸ್ಗರ್ ಅಫ್ಘಾನ್ 67.8 % ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ 66.3 % ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕನಿಷ್ಠ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶೇ.77.27 ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಶೇ .77.71 ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು 87.1% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಇತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೇ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ಶೇ .80 ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ.

ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 27 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಸೋತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 25 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

