ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​​ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಹಿಂಟ್​ ಕೊಟ್ಟ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ!! - ROHIT SHARMA

ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 4:58 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 5:03 PM IST

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಂದಲೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ರೋಹಿತ್​ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್​ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತಾವೂ ಟೆಸ್ಟ್​ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ತಾವೂ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸವಾಲಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐದು ದಿನಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (Image Source: IANS)

ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮೋಜು ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಗ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಅರಿವೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿ ಅವಶ್ಯ. ಐದು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಫ್ರೆಶ್​ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್​​ ಆಗಿರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾವೂ ಟೆಸ್ಟ್​ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (Image Source: IANS)

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ: 2022 ರಿಂದ 2024ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​​ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟು 24 ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, 9 ಪಂದ್ಯ ಸೋಲು ಮತ್ತು 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.

ರೋಹಿತ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತವರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಾರ್ಡರ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು 2023-2025ರ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ರೇಸ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು.

