ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ಟಿ20 ಮತ್ತು 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸವು ಅದೇ ತಿಂಗಳ 19 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಸಿಸಿ (ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನನ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್, ಭಾರತದ ನಾಯಕನಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಂಭೀರ್, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ವೇಳೆಗೆ ಯಾರೇ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಡ್ಡಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ICC POSTER FOR INDIA'S WHITE BALL TOUR TO ENGLAND 2026. pic.twitter.com/MDNvRTuuqJ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 8, 2025
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. 2027ರವರೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರೋಹಿತ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ, ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
