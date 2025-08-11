ETV Bharat / sports

₹4.57 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ; ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ರಹಸ್ಯ

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Image Source: IANS)
Published : August 11, 2025 at 5:38 PM IST

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಂಪನಿ ಉರುಸ್ ಮಾದರಿಯ ಕಾರನ್ನು ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ 4.57 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾರು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಫೋಟೋಗಳಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ (ರೂ. 1.50 ಕೋಟಿ), ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿಎಲ್‌ಎಸ್ 400ಡಿ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ 5 (ರೂ. 1.79 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಇ ಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ (ರೂ. 2.80 ಕೋಟಿ) ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

3015 ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್​: ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್​ 3015 ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್​ನಲ್ಲಿುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 30+15= 45 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಮೈರಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ಮಗ ಅಹಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 264 ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಬುದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರ್
ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರ್ (Image Source: Getty)

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ: ಮಿಂಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದಲೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ (Brand endorsements) ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 214 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರೋಹಿತ್ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 264 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಸದ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್​ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಗುಡ್​ಬೈ ಹೇಳಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2027 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಈಗ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

