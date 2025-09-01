ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಡರ್ಸನ್ - ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ವೇಳೆ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸರಣಿಯ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಪಂತ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರುವ ಪಂತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸಹ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಪಂತ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಅವರ ನೀಡಿದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಂತ್ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022) ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದರ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಅವರು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ ವೈರಲ್: ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ "ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೀಗೆ?" ಎಂಬ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 27 ವರ್ಷದ ಪಂತ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ವಾರಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪಂತ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, ಅವರು ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಪಂತ್ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೇ ಪಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲದ್ದಾರೆ. ಗಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಬರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಪಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಪರ 47 ಟೆಸ್ಟ್, 31 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 76 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 44ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3427 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಶತಕ 18 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. 159 ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 871 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 47ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1209 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ: ಪಂತ್ ಈವರೆಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಪಂತ್ ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 125 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಪಂತ್ 34.16ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,553 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಮತ್ತು 19 ಅರ್ಧಶತಕ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 128 ಇವರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
